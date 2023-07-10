Про це CNN повідомив генеральний директор концерну Армін Паппергер.

Rheinmetall також навчатиме українців обслуговувати танки та іншу броньовану техніку, виготовлену на заводі.

"Українці повинні допомогти самі собі — якщо їм завжди доведеться чекати на європейців чи американців, аби допомогти їм протягом наступних 10 чи 20 років… це неможливо", — сказав Паппергер.

Rheinmetall буде управляти заводом у партнерстві з Укроборонпромом.