Rheinmetall протягом 12 тижнів відкриє в Україні завод із виробництва бронетехніки
Найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall протягом 12 тижнів відкриє в Україні завод із виробництва бронетехніки. Його буде розташовано на заході країни
Про це CNN повідомив генеральний директор концерну Армін Паппергер.
Rheinmetall також навчатиме українців обслуговувати танки та іншу броньовану техніку, виготовлену на заводі.
"Українці повинні допомогти самі собі — якщо їм завжди доведеться чекати на європейців чи американців, аби допомогти їм протягом наступних 10 чи 20 років… це неможливо", — сказав Паппергер.
Rheinmetall буде управляти заводом у партнерстві з Укроборонпромом.
- У березні повідомлялося, що концерн Rheinmetall може побудувати танковий завод в Україні.
- У травні стало відомо, що на цьому заводі виготовлятимуть німецькі танки та бойові машини піхоти.
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