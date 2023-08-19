Rheinmetall найближчими днями почне обслуговування танків в Україні

Про це повідомляє генеральний директор Rheinmetall Армін Папперґер, пише DW.

"Ми почнемо обслуговування вже цього місяця", - заявив гендиректор.

За його словами, перші дванадцять співробітників з України вже розпочали своє навчання в Німеччині, і до них приєднаються ще дванадцять.

Він також підтвердив намір якнайшвидше розпочати виробництво танків в Україні: "Це може статися швидко, там є достатньо добре обладнаних танкових заводів ще з радянських часів".

Україна у певний момент має стати незалежною у виробництві озброєнь, наголосив гендиректор.

"Не може так бути, щоб Захід назавжди оплачував всі рахунки, президент Зеленський також бачить це таким чином", - переконаний Папперґер.