Rheinmetall найближчими днями почне обслуговування танків в Україні
Німецька збройова компанія Rheinmetall планує найближчими днями розпочати обслуговування танків в Україні
Про це повідомляє генеральний директор Rheinmetall Армін Папперґер, пише DW.
"Ми почнемо обслуговування вже цього місяця", - заявив гендиректор.
За його словами, перші дванадцять співробітників з України вже розпочали своє навчання в Німеччині, і до них приєднаються ще дванадцять.
Він також підтвердив намір якнайшвидше розпочати виробництво танків в Україні: "Це може статися швидко, там є достатньо добре обладнаних танкових заводів ще з радянських часів".
Україна у певний момент має стати незалежною у виробництві озброєнь, наголосив гендиректор.
"Не може так бути, щоб Захід назавжди оплачував всі рахунки, президент Зеленський також бачить це таким чином", - переконаний Папперґер.
- Генеральний директор Rheinmetall очікує на появу ще одного спеціального фонду для бундесверу понад уже узгоджений пакет у €100 млрд.
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