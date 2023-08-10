У Rheinmetall заявили, що Німеччині потрібні додаткові €350 млрд для модернізації армії
Генеральний директор Rheinmetall очікує на появу ще одного спеціального фонду для бундесверу понад уже узгоджений пакет у €100 млрд
Про це пише Bild.
"Потрібен другий спеціальний фонд", - заявив Армін Паппергер, глава компанії Rheinmetall. Якщо цього не станеться, то Німеччина не зможе виконати, наприклад, вимоги НАТО, вважає він.
ФРН знадобиться до €350 млрд євро впродовж найближчих 10-15 років, щоб зміцнити бундесвер відповідно до плану, зазначив Паппергер.
За його словами, Rheinmetall може зробити цей великий внесок. Компанія є не лише великим виробником боєприпасів, а й, можливо, поставить Україні ще 30 танків Leopard.
- Раніше видання Handelsblatt зазначило, що військово-промисловий концерн Rheinmetall викупив у Бельгії 50 "леопардів", модернізує і передасть їх Україні.
- 9 серпня Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, серед якої дві системи Patriot.
- 10 серпня ЗМІ повідомили, що найближчим часом Німеччина планує дати Україні далекобійні ракети Taurus. Що, на думку журналістів, надалі уможливить передачу США своїх ATACMS.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.93
Купівля 36.93Продаж 37.63
-
EUR
Купівля 40.75Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе