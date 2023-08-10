Про це пише Bild.

"Потрібен другий спеціальний фонд", - заявив Армін Паппергер, глава компанії Rheinmetall. Якщо цього не станеться, то Німеччина не зможе виконати, наприклад, вимоги НАТО, вважає він.

ФРН знадобиться до €350 млрд євро впродовж найближчих 10-15 років, щоб зміцнити бундесвер відповідно до плану, зазначив Паппергер.

За його словами, Rheinmetall може зробити цей великий внесок. Компанія є не лише великим виробником боєприпасів, а й, можливо, поставить Україні ще 30 танків Leopard.