"Найближчим часом": Німеччина планує дати Україні далекобійні ракети Taurus, - ЗМІ
Уряд Німеччини може невдовзі надати Києву далекобійних крилатих ракет Taurus – це рішення координують зі США, що може призвести до паралельного надання ATACMS
Про це пише німецьке видання t-online.
За повідомленнями з кіл керівної Соціал-демократичної партії, німецький уряд планує оголосити про постачання крилатих ракет Taurus в Україну "найближчим часом", пише німецьке видання.
"Наразі канцелярія працює над розв'язання цього питання з найважливішим союзником Німеччини і найбільшим прихильником України – Сполученими Штатами Америки", – йдеться у публікації.
За інформацією з урядових партійних кіл, ВПС Німеччини також дали зелене світло на постачання німецьких Taurus. Минулого тижня Офіс канцлера отримав від Федерального міністерства оборони презентацію, в якій узагальнено найважливіші факти про ці ракети: наявність у бундесвері, ризики, ефективність зброї.
Як відзначає видання, це рішення може сприяти постачанню не тільки крилатих ракет Taurus, а й американських ракет ATACMS. Як підтвердили t-online кілька соціал-демократів, скоординований підхід, особливо зі США, є необхідною умовою для того, щоб канцлер погодився на нові системи озброєнь для України.
- У травні стало відомо, що Україна попросила в Німеччини далекобійні ракети.
- Наприкінці червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що ФРН не має наміру передавати Україні ці ракети.
- На початку серпня повідомлялось, що у бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.93
Купівля 36.93Продаж 37.63
-
EUR
Купівля 40.75Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе