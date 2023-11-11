Уряд Німеччини виділив €10 млн для створення в Україні центрів передових досліджень

Про це повідомив міністр освіти й науки України Оксен Лісовий.



Зазначається, що відповідне рішення ухвалили на 14-му засіданні українсько-німецької робочої групи з науково-технологічного співробітництва в Німеччині.

"Центри працюватимуть завдяки фінансуванню німецької сторони та під керівництвом провідних німецьких і українських учених", - пояснив Лісовий.



Він зазначив, що такі проєкти створять у різних містах України:

Центр передового дослідження природних сполук CENtR працюватиме у Львові для розроблення стратегій відкриття та медичного застосування нових біоактивних протиінфекційних засобів. Головний партнер у Німеччині - Інститут фармацевтичних досліджень імені Гельмгольца (Саарланд);

Центр передового дослідження квантових матеріалів GU-QuMat побудують у Києві для пошуку нових квантових матеріалів для створення технологій майбутнього. Головний партнер - Інститут дослідження твердого тіла та матеріалів імені Лейбніца (Дрезден);

Центр передового дослідження плазмових технологій PLASMA-SPIN-ENERGY розташують у Харкові. Спільно з Інститутом мікроструктурної фізики імені Макса Планка (Мюнхен) центр працюватиме над використанням плазмових технологій у виробництві спінтронних компонентів, які зокрема є основою для комп’ютерів наступного покоління;

Центр передового дослідження німецько-української та європейської історії ХХ століття ЕUU20 у Львові вивчатиме правління двох основних злочинних режимів європейської історії минулого століття — нацистської Німеччини та Радянського Союзу за часів Сталіна. Головним партнером у дослідженнях буде Мюнхенський університет Людвіга-Максиміліана.

За словами голови Міносвіти, центри допоможуть українським ученим вивести дослідження та знання на новий рівень, поспівпрацювати з німецькими науковцями, обмінятися досвідом та здобути нові навички.

"Переконаний, що результатом цього проєкту стануть прикладні та ефективні наукові рішення, які потрібні світу вже зараз.

Вдячний міністерці Bettina Stark-Watzinger MdB та народові Німеччини за всю надану підтримку. Знаю, що співпраця між нашими країнами стане надійним фундаментом для нових звершень, розвитку інновацій, розбудови миру й безпеки", - написав Оксен Лісовий.