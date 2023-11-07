Німеччина виділила Україні 700 тис. євро на відновлення інтернету в деокупованих регіонах
Україна отримала від уряду Німеччини грант на 700 тисяч євро, який буде спрямований на відновлення інтернету в деокупованих та прифронтових регіонах
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Запускаємо з німецьким урядом за програмою ReACT4UA/EU4Business гранти для українських телеком-компаній. Мета — відновити інтернет-інфраструктуру на деокупованих територіях, щоб українці могли спілкуватися з рідними, працювати та навчатися онлайн.
Загальний бюджет — 700 тисяч євро. Допомогу до 10 тисяч євро отримають 70 телеком-компаній, які працюють у Київській (без м. Київ), Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Луганській областях", - зазначив міністр
Згідно з умовами гранту кошти можна витратити на:
- обладнання та матеріали;
- оплату рахунків за електроенергію;
- орендну плату;
- виплати, необхідні для утримання мереж;
- зарплати працівників.
"Дякую уряду Німеччини, нашим європейським партнерам з програми міжнародної співпраці ReACT4UA/EU4Business, GIZ та BRDO за допомогу у відновленні української телеком-інфраструктури", - додав Федоров.
Заявку можна подати до 30 листопада за посиланням.
- У кінці жовтня повідомлялося, що уряд Німеччини внесе до Фонду підтримки енергетики України 54,3 мільйона євро.
- Раніше Німеччина вирішила збільшити підтримку критичної енергетичної інфраструктури України. На потреби енергокомпаній цієї зими додатково виділять 195 млн євро.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.1 Купівля 37.1Продаж 37.68
- EUR Купівля 39.55Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе