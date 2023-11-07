Німеччина виділила Україні 700 тис. євро на відновлення інтернету в деокупованих регіонах

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Запускаємо з німецьким урядом за програмою ReACT4UA/EU4Business гранти для українських телеком-компаній. Мета — відновити інтернет-інфраструктуру на деокупованих територіях, щоб українці могли спілкуватися з рідними, працювати та навчатися онлайн.

Загальний бюджет — 700 тисяч євро. Допомогу до 10 тисяч євро отримають 70 телеком-компаній, які працюють у Київській (без м. Київ), Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Луганській областях", - зазначив міністр

Згідно з умовами гранту кошти можна витратити на:

обладнання та матеріали;

оплату рахунків за електроенергію;

орендну плату;

виплати, необхідні для утримання мереж;

зарплати працівників.

"Дякую уряду Німеччини, нашим європейським партнерам з програми міжнародної співпраці ReACT4UA/EU4Business, GIZ та BRDO за допомогу у відновленні української телеком-інфраструктури", - додав Федоров.

Заявку можна подати до 30 листопада за посиланням.