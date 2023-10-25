Німеччина надасть майже €200 млн на відновлення й захист українських енергооб'єктів

Про це йшлося на зустрічі очільниці Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку ФРН Свеньї Шульце з віцепрем’єр-міністром України Олександром Кубраковим, передає пресслужба німецького відомства.

"Тепло та електроенергія є ключовими для стійкості людей в Україні, особливо з огляду на прийдешню зиму. Ось чому ми збільшуємо нашу підтримку критичної енергетичної інфраструктури України. Український уряд узяв на себе зобов’язання щодо реконструкції, яка зробить країну більш стійкою та наблизить її до Європейського Союзу. Ми будемо активно підтримувати їх у цьому", - сказала Шульце.

Стверджується, що близько половини вищевказаної суми має бути використано для захисту енергетичної інфраструктури перед початком зими, для відновлення пошкодженої війною української енергосистеми та водночас для забезпечення використання енергоефективних технологій і відновлюваних джерел енергії. розширено. Розпорядником коштів буде Укренерго.

Інша половина коштів піде на зміцнення українських компаній.

Зазначимо, що в листопаді минулого року ФРН надала на ремонт енергетичного обладнання 56 млн євро.

12 жовтня очільник Міненерго Герман Галущенко заявив, що Україна підготувалася до можливих блекаутів узимку, тривалих відключень електрики не передбачається.

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