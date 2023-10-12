Блекаути можливі, але Україна працює над тим, аби вони були короткочасними, – Галущенко

Про це в ефірі телемарафону сказав очільник Міненерго Герман Галущенко.

"Безумовно, якщо будуть масовані удари, дійсно завдадуть суттєвої шкоди енергосистемі - можливі блекаути. Але ми готуємо все для того, щоб вони мали... вони й будуть мати короткочасний характер, і для того, щоб максимально швидко відновлювати", - заявив він.

За словами міністра, енергетиків готують до будь-яких сценаріїв.

"Будемо по ходу реагувати й приймати рішення", - сказав очільник відомства.

Що відомо про опалюваний сезон в Україні

12 серпня в Міненерго повідомили, що планові ремонти на енергетичних об'єктах України йдуть за графіком, однак найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону спостерігається у прикордонних із Росією областях, а також на прифронтових територіях.

13 серпня очільник уряду Денис Шмигаль казав, що Україна формує багаторівневий захист енергетичних об'єктів.

18 серпня стало відомо, що навколо Трипільської та Зміївської ТЕС, які входять до складу Центренерго, зводять захисні споруди.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив 21 вересня, що українська енергетична система повністю готова до проходження осінньо-зимового періоду. Водночас голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький закликав бізнес і простих українців уже зараз готуватись до можливих блекаутів через імовірні масовані атаки РФ.

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