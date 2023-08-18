Про це повідомила пресслужба Фонду держмайна.

На електростанціях тривають відновлювальні роботи, спрямовані на ліквідацію наслідків влучань по промислових майданчиках під час ракетних обстрілів окупанта.

Убезпечити роботу теплових електростанцій за умов продовження російських атак збираються за допомогою захисних споруд. На Трипільській ТЕС виконано вже 100% таких робіт, на Зміївській ТЕС – 70%.

Для безперебійної роботи в осінньо-зимовий період енергоблоки Трипільської та Зміївської ТЕС працюватимуть у змішаному форматі — на вугіллі, газу та мазуті.

Потреба двох ТЕС у вугіллі на опалювальний період, за прогнозом, становить 1,7 млн тонн, його зараз накопичують на складах. Основними постачальниками за чинними контрактами є державні підприємства "Укрвугілля" та "Волиньвугілля", ТОВ "Шахта 1-3 Новогродівська". Також ведуться переговори з ДТЕК, ДП та ТОВ "Шахта Краснолиманська".

"Паралельно з цим постачання газу як альтернативного виду палива до кінця опалювального сезону компанії гарантує ТОВ ГК "Нафтогаз Трейдинг", – йдеться в повідомленні.

Довідка: До складу Центренерго входять три теплоелектростанції: Трипільська ТЕС у Київській області, Зміївська ТЕС у Харківській області, Вуглегірська ТЕС у Донецькій області (остання – тимчасово окупована). До повномасштабної війни їхня сумарна встановлена потужність виробничих активів становила 7665 МВт, що дорівнювало близько 14 % від загальної потужності електростанцій України.