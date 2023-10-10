"Найкращий спосіб боротися з тривогою": в Укренерго розповіли, як підготуватись до можливих блекаутів

Про це він написав у колонці для одного з українських видань.

За його словами, місцева влада має забезпечити автономними джерелами живлення об'єкти критичної інфраструктури.

Бізнесу, крім придбання автономних джерел живлення, Кудрицький радить подумати про імпорт електроенергії.

"Оскільки з березня 2022 року Україна синхронізована з європейською енергосистемою ENTSO-E, нам доступний імпорт електрики з Євросоюзу. В умовах вільного ринку ціна на електроенергію там часто буває вищою за українську. Буває і навпаки: зараз можна укласти форвардні контракти на електроенергію з ЄС по 140-160 євро на всю наступну зиму. Це співмірно з українською ціною на ринку електроенергії. У грудні ціна буде інша", - пояснив голова правління НЕК "Укренерго".

Простим українцям Кудрицький радить перевірити й за можливості утеплити житло.

"Якщо ви живете в приватному будинку і минулого року придбали генератор – перевірити його роботу і подбати про пальне. Якщо в багатоквартирному – подбати про акумулятори, павербанки, лампи, які тримають заряд", - написав він.

За його словами, також потрібно закупити термоси й теплі речі й дізнатися, де розташовано найближчий Пункт незламності.

"Підготовка – найкращий спосіб боротися з тривогою. Країна-терорист не зможе показати нам нічого принципово нового, що ми не переживали минулої зими", - наголосив Кудрицький.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив 21 вересня, що українська енергетична система повністю готова до проходження осінньо-зимового періоду.

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