Енергосистема України повністю готова до проходження осінньо-зимового періоду, - Галущенко

Про це інформує Урядовий портал.

За словами Галущенка, з погляду забезпечення ресурсами, підготовленості генерації та системи передачі енергосистема України готова до осені та зими. Міністр зазначив, що відключення електропостачання можуть спричинити лише російські атаки.

"Ми робимо все, щоб такі відключення, якщо вони будуть наслідком атак, були короткостроковими. Для цього вже напрацьовано величезну кількість рішень, які ми випробували і минулої зими, і зараз ми їх модифікували для того, щоб максимально забезпечити споживачів електроенергією", - розповів міністр.

Він вказав, що зараз в Україні триває наймасштабніша за всю історію незалежності ремонтна кампанія на енергооб’єктах, яку планують завершити до початку опалювального сезону. Під час неї заплановано завершити ремонти і відновлення об’єктів генерації та передачі.

"Стосовно ресурсів - ми будемо забезпечені всім необхідним, як вугіллям, так і газом. Через високі температури протягом останніх двох місяців літа запаси вугілля на складах дещо впали, але вже зараз укладено відповідні контракти, зокрема на імпорт, і вугіллям у необхідному об’ємі ми будемо повністю забезпечені. Газу у сховищах ми на сьогодні маємо майже 15 млрд кубів – це навіть більше, ніж було заплановано на початок опалювального сезону. Тому з ресурсами проблем не буде", - наголосив Галущенко.

Він додав, що наразі планів щодо збільшення тарифів на електропостачання для побутових споживачів немає.

Що відомо про підготовку до нового опалювального сезону

12 серпня в Міненерго повідомили, що планові ремонти на енергетичних об'єктах України йдуть за графіком, однак найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону спостерігається у прикордонних із Росією областях, а також на прифронтових територіях.

13 серпня очільник уряду Денис Шмигаль казав, що Україна формує багаторівневий захист енергетичних об'єктів.

18 серпня стало відомо, що навколо Трипільської та Зміївської ТЕС, які входять до складу Центренерго, зводять захисні споруди.

Шмигаль пообіцяв, що тарифи на тепло в цьому опалювальному сезоні підвищувати не будуть.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що при підготовці до нового опалювального сезону та можливих нових обстрілів енергетичної інфраструктури Україна розраховує не тільки на засоби ППО.

Станом на 19 вересня обсяг природного газу в українських підземних газових сховищах сягнув 14,7 млрд кубометрів. Планову кількість блакитного палива закачали достроково.