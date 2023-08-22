Шмигаль розповів, що буде з тарифами для населення в новому опалювальному сезоні

Про це на засіданні уряду 22 серпня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд продовжує дію ПСО на ринку природного газу до середини квітня 2024 року. Нафтогаз буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною – 7,4 тис. грн за тисячу кубічних метрів", - заявив він.

"Це рішення — частина комплексних заходів з підготовки до зими. Працюємо над тим, щоб в оселях кожного українця було світло й тепло, а наша критична інфраструктура отримала надійний захист від російських ракет і дронів", - додав очільник уряду.

Кабмін затвердив із 1 червня нові тарифи на електроенергію для населення. Відповідну постанову подав на розгляд уряду очільник Міненерго Герман Галущенко. Своєю чергою НКРЕКП наголосила на необхідності залучити додаткові кошти для підготовки до нового опалювального сезону.

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