Не лише ППО: в Укренерго розповіли про захист енергетичних об'єктів від можливих атак РФ

Про це в ефірі телемарафону 13 вересня сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"У нас є інші засоби, як захищатися від цих атак. Перш за все, безумовно, щільність нашої ППО, яка сильно зросла, якщо ми подивимося на жовтень минулого року і зараз — це дві абсолютно різні речі", — заявив він.

Також Кудрицький наголосив на наявності засобів пасивного захисту.

"Це певні інженерні укріплення. Тут я не буду вдаватися у деталі, але хочу сказати, що українці, напевно, першими у світі повинні були винайти певні види конструкцій і укріплень, які захищатимуть наступної зими наші об'єкти від "шахедів" і від ракет", — зазначив він.

За його словами, наразі відключень споживачів не планується, а сформовані енергетиками списки відключень із 1 жовтня є планом на випадок надзвичайної ситуації, якої в Укренерго намагатимуться уникнути.

Що відомо про підготовку до нового опалювального сезону

12 серпня в Міненерго повідомили, що планові ремонти на енергетичних об'єктах України йдуть за графіком, однак найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону спостерігається у прикордонних із Росією областях, а також на прифронтових територіях.

13 серпня очільник уряду Денис Шмигаль казав, що Україна формує багаторівневий захист енергетичних об'єктів.

18 серпня стало відомо, що навколо Трипільської та Зміївської ТЕС, які входять до складу Центренерго, зводять захисні споруди.

Також триває закачування газу в підземні газосховища.

Шмигаль пообіцяв, що тарифи на тепло в цьому опалювальному сезоні підвищувати не будуть.