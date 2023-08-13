Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Готуємося до зими. Розуміємо високу ймовірність, що росіяни продовжать масштабні атаки на енергосистему. По АЕС: відремонтовано 5 атомних блоків, ще 4 у ремонті. По ТЕС: відремонтовано 62% енергоблоків від запланованих. По ТЕЦ: відремонтовано 70%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також відремонтовано та перебувають в ремонті 32 агрегати ГЕС. Укренерго на майже 80% відремонтувало магістральні мережі. Високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану.

За словами Шмигаля, ремонтна кампанія йде за планом. Україна формує багаторівневий захист для енергетичних об’єктів.

"Розширюємо програму обміну ламп розжарювання на світлодіодні, яку Уряд реалізує спільно з Євросоюзом. Тепер нею зможуть скористатися заклади культури, органи соцзахисту, ОСББ, бібліотеки та музеї, спортивні організації та інші. Мета - замінити 50 млн ламп, щоб знизити навантаження на енергосистему", - додали у повідомленні.