Міненерго: відключень світла з 1 жовтня не планується

Про це йдеться у заяві установи.

Міністерство енергетики повідомляє, що наразі електроенергетична, вугільна, нафтогазова галузі посилено готуються до нового опалювального сезону, а в Україні триває наймасштабніша за всі часи незалежності ремонтна кампанія на об’єктах енергетики.

"Завдяки цим зусиллям енергосистема повною мірою буде готова до проходження опалювального сезону без відключень електроенергії та відповідно обмежень споживачів. Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, наразі достатньо для забезпечення потреб споживачів. У денні години спостерігається профіцит потужностей. А тому застосування відключень з 1 жовтня у будь-якому з регіонів країни не планується", - йдеться у заяві.

Міненерго наголошує, що відключення можливі за умови, якщо ворог знову намагатиметься пошкодити енергетичну інфраструктуру. Також, міністерство розповіло, що має врегульовані графіки розподілу енергії, на випадок повторних атак РФ.

"Враховуючи, що торік у деяких регіонах виникали ситуації із несправедливим розподілом електроенергії між споживачами, операторами системи розподілу були розроблені та заздалегідь опубліковані графіки можливих відключень, які можуть бути застосовані виключно у разі обстрілів та пошкодження енергетичного обладнання", - пояснює установа.

Міненерго наголошує, що на сьогодні жодних відключень побутових споживачів під час усього осінньо-зимового періоду не передбачається.