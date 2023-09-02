До енергомережі під'єднали ще один блок АЕС: він додав тисячу мегават потужності

Про це Суспільному повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, атомний енергоблок вивели з ремонту 31 серпня. Міністр не уточнює про яку саме з українських АЕС йдеться.

Галущенко наголосив, ремонтні роботи відбуваються відповідно до графіків. Проте інколи відбуваються коригування, наприклад, виникали складнощі, коли під час ремонту виявляли снаряди, які не розірвалися.

Міністр енергетики зазначив, що оскільки атомна генерація дає понад 50% всієї генерації країни, важливо, щоб всі 9 блоків, які є на контрольованій Україною території, запрацювали цієї зими.

Галущенко додав, що наразі енергетики готуються до осінньо-зимового сезону.

“Ми готуємося, ми в процесі. Багато речей відбувається саме зараз: і пік ремонтної компанії йде, і ми готуємося. У нас немає ілюзій. Ворог буде атакувати. І ми знаємо про це. Потрібно максимально забезпечити захист від ударів”, - сказав він.

Що відомо про підготовку до опалювального сезону

Нині триває масштабна ремонтна кампанія на об'єктах генерації. Станом на 13 серпня Укренерго на майже 80% відремонтувало магістральні мережі. Високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану. Водночас Україна формує багаторівневий захист для енергетичних об’єктів.

18 серпня стало відомо, що в новому опалювальному сезоні Центренерго залучить 8 енергоблоків сумарною потужністю 1640 МВт. Навколо Трипільської та Зміївської ТЕС зводять захисні споруди.

Станом на 31 серпня в Україні вже відремонтовані або перебувають у ремонті 24 енергоблоки теплової генерації потужністю у понад 4,3 тис. МВт. Це понад 60% від загальної кількості.

Паралельно триває закачування газу в підземні газосховища.

Володимир Зеленський заявив, що у зимові місяці 2023-2024 років слід чекати нових ударів Росії по об'єктах української енергетики та інфраструктурі.

"Але маємо бути свідомі, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці. По критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв", - додав Зеленський.