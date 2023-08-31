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Головна Економіка Україна відремонтувала понад 60% енергоблоків ТЕС

Україна відремонтувала понад 60% енергоблоків ТЕС

31 серпня, 2023 четвер
11:43
Економіка електроенергія

В Україні вже відремонтовані та перебувають у ремонті 24 енергоблоки теплової генерації потужністю у понад 4,3 тис. МВт. Це понад 60% від загальної кількості

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Так, після завершення капітального ремонту енергетики під'єднали до мережі енергоблок на одній із ТЕС робочою потужністю 190 МВт.

Таким чином енергетики продовжують готувати енергосистему до нового опалювального сезону.

Що відомо про підготовку до опалювального сезону

Нині триває масштабна ремонтна кампанія на об'єктах генерації. Станом на 13 серпня Укренерго на майже 80% відремонтувало магістральні мережі. Високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану. Водночас Україна формує багаторівневий захист для енергетичних об’єктів.

18 серпня стало відомо, що в новому опалювальному сезоні Центренерго залучить 8 енергоблоків сумарною потужністю 1640 МВт. Навколо Трипільської та Зміївської ТЕС зводять захисні споруди.

Паралельно триває закачування газу в підземні газосховища.

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