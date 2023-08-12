В українські підземні сховища вже закачали понад 12,3 млрд кубів газу
У Міністерстві енергетики повідомили, що станом на серпень в українські підземні сховища газу вже закачано 12,3 мільярда кубів блакитного палива
Про це інформує пресслужба Міненерго.
За словами міністра енергетики Германа Галущенка, видобуток та закачування газу у підземні сховища відбувається згідно з напрацьованим графіком. Він наголосив, що наразі Україна нарощує темпи видобутку.
Зазначається, що третину українського видобутку забезпечують родовища Полтавщини.
"Це дає впевненість говорити, що до опалювального сезону весь необхідний обсяг газу буде закачаний до сховищ. Також завдяки тому, що зростає рівень довіри країн - партнерів до України, збільшується і обсяг закачування газу від нерезидентів", - сказав Галущенко.
Міністр додав, що для того, щоб європейські компанії закачували газ в українські сховища, провели роботу з їхньої сертифікації.
- За червень фактична ціна продажу природного газу в Україні склала 10 833,33 грн за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 0,8% вище, ніж у травні. Таким чином фактична ціна газу збільшилася уперше за дев'ять місяців.
- 12 серпня Міненерго назвало міста, у яких найскладніша ситуація з підготовкою до опалювального сезону. Серед них - Херсон, Харків, Запоріжжя, Чернігів та Сумщина.
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