Про це інформує пресслужба Міненерго.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, видобуток та закачування газу у підземні сховища відбувається згідно з напрацьованим графіком. Він наголосив, що наразі Україна нарощує темпи видобутку.

Зазначається, що третину українського видобутку забезпечують родовища Полтавщини.

"Це дає впевненість говорити, що до опалювального сезону весь необхідний обсяг газу буде закачаний до сховищ. Також завдяки тому, що зростає рівень довіри країн - партнерів до України, збільшується і обсяг закачування газу від нерезидентів", - сказав Галущенко.

Міністр додав, що для того, щоб європейські компанії закачували газ в українські сховища, провели роботу з їхньої сертифікації.