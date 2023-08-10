Фактична ціна газу в Україні збільшилася уперше за дев'ять місяців

Про це інформує Мінекономіки.

Вперше за рік, який приніс майже трикратне падіння ціни, газ подорожчав.

Повідомляється, що це сталося вперше з вересня 2022 року.

Для обчислення середньої ціни газу використовується формула, яка передбачена Податковим кодексом України для рентної плати за користування надрами.