Фактична ціна газу в Україні збільшилася уперше за дев'ять місяців
За червень фактична ціна продажу природного газу в Україні склала 10 833,33 грн за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 0,8% вище, ніж у травні
Про це інформує Мінекономіки.
Вперше за рік, який приніс майже трикратне падіння ціни, газ подорожчав.
Повідомляється, що це сталося вперше з вересня 2022 року.
Для обчислення середньої ціни газу використовується формула, яка передбачена Податковим кодексом України для рентної плати за користування надрами.
- 25 липня прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду розповів, що Україна вже закачала у сховища 11,7 млрд куб. м газу та накопичила 1,5 млн тонн вугілля.
- Попри ризики, спричинені повномасштабною війною, європейські газові трейдери почали зберігати природний газ в Україні, щоби скористатися нижчими цінами та наявними потужностями, інформує Reuters із посиланням на трьох трейдерів і представників компаній.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.9
Купівля 36.9Продаж 37.64
-
EUR
Купівля 40.7Продаж 41.68
- Актуальне
- Важливе