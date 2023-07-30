Треба готуватися до того, що взимку росіяни битимуть по енергетиці, - Зеленський

Про це йдеться у відеозверненні президента Володимира Зеленського, оприлюдненому ним у неділю, 30 липня, після завершення засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України в Івано-Франківську.

"Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522 день як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше. Поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз. І це неминучий природній та абсолютно справедливий процес", - зазначив глава української держави.

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"Але маємо бути свідомі, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці. По критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв", - додав Зеленський.

Зокрема, на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад обговорювалися питання підготовки до опалювального періоду у насамперед тих містах та регіонах України, що найбільше страждають від російських ударів.

"Одеса і наші південні регіони. Харків. Регіони заходу нашої держави. Прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз влітку і у вересні була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року", - сказав Зеленський.

Росіяни ведуть розвідку

Розвідка РФ вивчає стан української енергетичної інфраструктури та намагається визначити критичні енергетичні об'єкти нашої країни, заявив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

"Ми відслідковуємо всі питання, які стосуються розвідки наших енергетичних об’єктів з боку РФ. Вони розпочали таку роботу", - сказав він.

За словами Скібіцького, ворог використовує різні види розвідки, в тому числі й космічну.

"Мета таких дій росіян - з’ясувати стан української енергетики та визначити ті критичні об’єкти, які загалом впливають на енергосистему нашої держави", - йдеться у заяві.