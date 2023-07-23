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"Ви просто істоти без майбутнього": Труханов звернувся до росіян

23 липня, 2023 неділя
21:07
Війна з Росією Генадій Труханов

Мер Одеси Геннадій Труханов у неділю, 23 липня, записав відеозвернення, у якому звернувся до росіян після чергового ракетного удару по місту

Про це він заявив у telegram.

"Декілька слів російською, спеціально для росіян. Якби ви знали, як вас ненавидить Одеса. Не тільки ненавидить, а й зневажає. Ви боретеся з маленькими дітьми, православними храмами. Та що казати - ваші ракети летять навіть у цвинтарі", - сказав мер.

Він також наголосив, що за цю війну росіян називали по-різному: рашисти, орки, мразі, гниди. 

"Але це ще лагідно. Ви просто істоти без роду та племені, моралі та цінностей. І без майбутнього. Ви дуже погано знаєте нас, одеситів. Ви нас не зламаєте, а лише розлютите ще більше. Сила наших захисників, помножена на біль і агресію звичайних людей, стане для вас вироком", - заявив Труханов.

Що відомо про ракетний обстріл Одеси 

Під час повітряної тривоги в ніч на 23 липня російська армія атакувала Одесу щонайменше 5 видами ракет. Станом на ранок внаслідок удару одна людина загинула, ще 22 отримали поранення.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що досі триває розбір завалів та ліквідація пожеж. На місцях працюють всі відповідні служби.

Згодом в ОК "Південь" заявили, що під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: "Калібри", "Онікси", Х-22 та "Іскандер-К", а також застосував балістичні "Іскандер-М".

Росіяни зруйнували портову інфраструктуру, щонайменше 6 житлових, в тому числі багатоквартирних будинків. Понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Постраждали 2 пам’ятки архітектури.

Також під час атаки росіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор, найбільший православний храм Одеси, та Будинок вчених. Окрім значних пошкоджень будівлі, постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Уночі 23 липня підрозділи ППО на Одещині знищили 9 із 19 повітряних цілей ворога - 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" та 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Одеси та зазначив, що ворог обов'язково отримає відповідь за цей злочин. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав всі держави та організації "засудити цей варварський воєнний злочин".

Згодом секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія таким чином намагається повністю ізолювати вихід України до Чорного моря. 

В Офісі президента також відреагували на російський ракетний обстріл Одеси. Там пояснили, чого насправді хоче Росія, атакуючи історичні центри міст, та як потрібно реагувати світові на російські злочини.

За словами митрополита Київського і всієї України Епіфанія, руйнування Спасо-Преображенського собору в Одесі є черговим проявом сатанинської злоби "русского міра".

У міністерстві оборони Росії заявили, що нібито причиною руйнування одеського Спасо-Преображенського собору у ніч на 23 липня стало падіння ракети української системи ППО. ЦПД спростував фейк.

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Одеса
російська армія
тероризм
Геннадій Труханов
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