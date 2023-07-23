Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що уночі 23 липня під час масштабної ракетної атаки на Одещину росіяни застосували 19 ракет різних типів.

Серед них - 5 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим), 3 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря), 4 ракети морського базування "Калібр" - імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря), 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим) та 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (Крим).

У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 9 повітряних цілей: 4 "Калібри" та 5 "Іскандерів-К".

Фото: Повітряні сили ЗСУ