Сили ППО на Одещині знищили 9 російських ракет
Уночі 23 липня підрозділи ППО на Одещині знищили 9 повітряних цілей ворога - 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" та 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К"
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що уночі 23 липня під час масштабної ракетної атаки на Одещину росіяни застосували 19 ракет різних типів.
Серед них - 5 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим), 3 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря), 4 ракети морського базування "Калібр" - імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря), 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим) та 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (Крим).
У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 9 повітряних цілей: 4 "Калібри" та 5 "Іскандерів-К".
Фото: Повітряні сили ЗСУ
- Під час повітряної тривоги в ніч на 23 липня російська армія атакувала Одесу щонайменше 5-ма видами ракет. Внаслідок удару одна людина загинула, ще 22 отримали поранення.
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