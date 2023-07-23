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Сили ППО на Одещині знищили 9 російських ракет

23 липня, 2023 неділя
09:30
Війна з Росією збита ракета, Київ 9 травня

Уночі 23 липня підрозділи ППО на Одещині знищили 9 повітряних цілей ворога - 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" та 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К"

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що уночі 23 липня під час масштабної ракетної атаки на Одещину росіяни застосували 19 ракет різних типів.

Серед них - 5 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим), 3 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря), 4 ракети морського базування "Калібр" - імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря), 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим) та 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (Крим).

У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 9 повітряних цілей: 4 "Калібри" та 5 "Іскандерів-К".

Фото: Повітряні сили ЗСУ

  • Під час повітряної тривоги в ніч на 23 липня російська армія атакувала Одесу щонайменше 5-ма видами ракет. Внаслідок удару одна людина загинула, ще 22 отримали поранення.
 

Одеса
ППО
російська армія
Одещина
ЗСУ
ракетний удар
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