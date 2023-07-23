Данілов назвав головну мету російських ракетних атак на Одесу

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Головна мета ракетних атак росіян на Одесу та регіон - це спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря, а через акт залякування упередити й нейтралізувати міжнародні зусилля з відновлення функціонування "зернового коридору", - зазначив Данілов.

На його думку, за кремлівським планом мають бути створені штучні умови загроз голоду насамперед для країн Африки, і підвищення рівня міграційних небезпек для Європи.

"Росіяни очікують, що через шантаж примусять Захід до перемовин і прийняття путінського "зернового ультиматуму" - відновлення експорту російського аміаку, зняття частини санкцій та інших обмежень", - написав секретар РНБО.

Він також додав, що своєю чергою знищення української інфраструктури, яка забезпечує функціонування "зернового коридору", має зробити світ залежним від російського зерна, їхньої логістики та можливостей.

"План - поставити світ на коліна і зробити Росію унікальним зерновим постачальником. Після провалу ідеї "енергетичної наддержави" Путін хоче стати "зерновою надімперією", - зауважив Данілов.



За його словами, Україна обізнана про ці наміри, належним чином відреагує і насамперед повною мірою відповість на вбивства й руйнування. Секретар РНБО закликав світ і Захід проявити твердість й непорушність і дати "свою достойну відповідь кремлівському щуру". На думку Данілова, така відповідь має полягати у повноцінному відновленні функціонування українського "зернового коридору" під гарантії міжнародної безпеки.

Що відомо про ракетний обстріл Одеси

Під час повітряної тривоги в ніч на 23 липня російська армія атакувала Одесу щонайменше 5-ма видами ракет. Станом на ранок внаслідок удару одна людина загинула, ще 22 отримали поранення.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що досі триває розбір завалів та ліквідація пожеж. На місцях працюють всі відповідні служби.

Згодом в ОК "Південь" заявили, що під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: "Калібри", "Онікси", Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М.

Росіяни зруйнували портову інфраструктуру, щонайменше 6 житлових, в тому числі багатоквартирних будинків. Понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Постраждали 2 пам’ятки архітектури.

Також під час атаки росіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор, найбільший православний храм Одеси, та Будинок вчених. Окрім значних пошкоджень будівлі, постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Уночі 23 липня підрозділи ППО на Одещині знищили 9 із 19 повітряних цілей ворога - 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" та 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Одеси та зазначив, що ворог обов'язково отримає відповідь за цей злочин.