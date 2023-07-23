Про це він написав у Telegram-каналі.

"Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору... Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь", - йдеться у повідомленні.

Президент зазначив, що усім постраждалим від цієї чергової терористичної атаки надається допомога.



"Я вдячний усім, хто допомагає людям, і всім, хто думками та емоціями - з Одесою. Ми пройдемо це. Ми повернемо мир. І для цього треба перемогти російське зло", - наголосив Зеленський.

Що відомо про ракетний обстріл Одеси

Під час повітряної тривоги в ніч на 23 липня російська армія атакувала Одесу щонайменше 5-ма видами ракет. Станом на ранок внаслідок удару одна людина загинула, ще 22 отримали поранення.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що досі триває розбір завалів та ліквідація пожеж. На місцях працюють всі відповідні служби.

Згодом в ОК "Південь" заявили, що під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: "Калібри", "Онікси", Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М.

Росіяни зруйнували портову інфраструктуру, щонайменше 6 житлових, в тому числі багатоквартирних будинків. Понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Постраждали 2 пам’ятки архітектури.

Також під час атаки росіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор, найбільший православний храм Одеси, та Будинок вчених. Окрім значних пошкоджень будівлі, постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Уночі 23 липня підрозділи ППО на Одещині знищили 9 із 19 повітряних цілей ворога - 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" та 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".