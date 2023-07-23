Про це повідомило російське пропагандистське медіа РИА Новости.

"Найбільш імовірною причиною руйнування Спасо-Преображенського храму в Одесі стало падіння української зенітної керованої ракети внаслідок безграмотних дій операторів комплексів ППО, які ЗСУ навмисно мають у своєму розпорядженні в житлових кварталах населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

У міноборони РФ також наголосили, що планування ударів високоточною зброєю по об'єктах військової та терористичної інфраструктури нібито здійснюється на основі "ретельно перевіреної та підтвердженої інформації, свідомо виключаючи поразку цивільних об'єктів, об'єктів культурної та історичної спадщини".

При цьому в Міноборони РФ заявили, що інформація про влучання у Спасо-Преображенський собор в Одесі нібито не відповідає дійсності, а всі атаковані "об'єкти", нібито були на безпечній дистанції від храмового комплексу.

Черговий фейк роспропаганди прокоментував Центр протидії дезінформації.

Там зазначили, що до допису зі словами звинувачення України ворог додає відео пошкодженого храму, яке є начебто доказом причетності української сторони до цього злочину.

Насправді ж, за словами очільника Одеської районної військової адміністрації Юрія Крука, вночі 23 липня російські окупанти завдали наймасштабнішого удару по історичному центру міста. Також він додав, що "нелюди поцілили по цивільній інфраструктурі, житловим будинкам та практично зруйнували найбільший собор півдня України".

У ЦПД зазначили, що Росія намагається зняти з себе відповідальність за скоєння чергового злочину проти цивільного населення України та перекласти відповідальність на постраждалих від її дій українців. Таким чином ворог поширює наратив про некомпетентність ЗСУ в результаті дій яких страждає українське населення.

Що відомо про ракетний обстріл Одеси

Під час повітряної тривоги в ніч на 23 липня російська армія атакувала Одесу щонайменше 5-ма видами ракет. Станом на ранок внаслідок удару одна людина загинула, ще 22 отримали поранення.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що досі триває розбір завалів та ліквідація пожеж. На місцях працюють всі відповідні служби.

Згодом в ОК "Південь" заявили, що під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: "Калібри", "Онікси", Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М.

Росіяни зруйнували портову інфраструктуру, щонайменше 6 житлових, в тому числі багатоквартирних будинків. Понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Постраждали 2 пам’ятки архітектури.

Також під час атаки росіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор, найбільший православний храм Одеси, та Будинок вчених. Окрім значних пошкоджень будівлі, постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Уночі 23 липня підрозділи ППО на Одещині знищили 9 із 19 повітряних цілей ворога - 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" та 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Одеси та зазначив, що ворог обов'язково отримає відповідь за цей злочин. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав всі держави та організації "засудити цей варварський воєнний злочин".



Згодом секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія таким чином намагається повністю ізолювати вихід України до Чорного моря.

В Офісі президента також відреагували на російський ракетний обстріл Одеси. Там пояснили, чого насправді хоче Росія, атакуючи історичні центри міст, та як потрібно реагувати світові на російські злочини.

За словами митрополита Київського і всієї України Епіфанія, руйнування Спасо-Преображенського собору в Одесі є черговим проявом сатанинської злоби "русского міра".