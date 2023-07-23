Відео з наслідками ракетного удару РФ по Спасо-Преображенському кафедральному соборі в центрі Одеси поширив у Телеграм голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"В історичному центрі, який знаходиться під охороною ЮНЕСКО, є руйнування. Це свідомі удари російських терористів, які повторюють практики ІДІЛ", - написав він.

Єрмак додав, якими саме кроками має реагувати на черговий терор Росії світове суспільство:

перший - надати Україні далекобійні ракети, які знищать ворожі можливості по нанесенню цих ударів;

другий - швидко постачати додаткові системи ППО для захисту українського неба, адже збивати типи ракет, якими ворог атакує Одесу, можуть сучасні західні системи протиповітряної оборони, які Україна отримувала у незначній кількості;

третій - посилити економічні санкції й унеможливити роботу російського ВПК;

четвертий - ізолювати Росію на міжнародному рівні, як країнами Заходу, так і державами Глобального Півдня;

п'ятий - підтримати демілітаризацію тимчасово окупованого Криму.

Також на нічний обстріл Одеси, внаслідок якого знищений найбільший православний собор міста, відреагував радник ОП Михайло Подоляк.

"Оновлена терористична тактика Росії: навмисні удари по історичних центрах міст Півдня, демонстративне знищення Одеси, руйнування портової інфраструктури, масштабні спроби знищення цивільних…", - написав він.

За його словами, атакуючи центр Одеси, Росія хоче остаточно знищити "зернову угоду", закрити для України будь-який вихід у Чорне море, перехопити глобальний інформаційний потік, аби світ менше говорив про внутрішні проблеми РФ, залякати тероризмом й змусити обговорювати "поступки" та реалізувати свою ненависть до України.

Подоляк наголосив, що світові потрібно вийти з політичної прострації, прискорити постачання засобів ППО, захистити "зернові коридори" й портову інфраструктуру та перестати вважати, що є якесь інше рішення, окрім безумовного програшу РФ.

Що відомо про ракетний обстріл Одеси

Під час повітряної тривоги в ніч на 23 липня російська армія атакувала Одесу щонайменше 5-ма видами ракет. Станом на ранок внаслідок удару одна людина загинула, ще 22 отримали поранення.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що досі триває розбір завалів та ліквідація пожеж. На місцях працюють всі відповідні служби.

Згодом в ОК "Південь" заявили, що під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: "Калібри", "Онікси", Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М.

Росіяни зруйнували портову інфраструктуру, щонайменше 6 житлових, в тому числі багатоквартирних будинків. Понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Постраждали 2 пам’ятки архітектури.

Також під час атаки росіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор, найбільший православний храм Одеси, та Будинок вчених. Окрім значних пошкоджень будівлі, постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Уночі 23 липня підрозділи ППО на Одещині знищили 9 із 19 повітряних цілей ворога - 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" та 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Одеси та зазначив, що ворог обов'язково отримає відповідь за цей злочин. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав всі держави та організації "засудити цей варварський військовий злочин".



Згодом секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія таким чином намагається повністю ізолювати вихід України до Чорного моря.