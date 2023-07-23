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Розвідка РФ намагається визначити критичні енергетичні об'єкти України, - ГУР

23 липня, 2023 неділя
17:05
Війна з Росією електроенергія

Російська розвідка вивчає стан української енергетичної інфраструктури та намагається визначити критичні енергетичні об'єкти нашої країни

Про це сказав заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

"Ми відслідковуємо всі питання, які стосуються розвідки наших енергетичних об’єктів з боку РФ. Вони розпочали таку роботу", - каже він.

За словами Скібіцького, ворог використовує різні види розвідки, в тому числі й космічну.

"Мета таких дій росіян - з’ясувати стан української енергетики та визначити ті критичні об’єкти, які загалом впливають на енергосистему нашої держави", - йдеться у заяві.

  • Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зафіксовано 271 влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури, деякі з них не підлягають відновленню.
Енергія
ГУР
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