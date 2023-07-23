Розвідка РФ намагається визначити критичні енергетичні об'єкти України, - ГУР

Про це сказав заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

"Ми відслідковуємо всі питання, які стосуються розвідки наших енергетичних об’єктів з боку РФ. Вони розпочали таку роботу", - каже він.

За словами Скібіцького, ворог використовує різні види розвідки, в тому числі й космічну.

"Мета таких дій росіян - з’ясувати стан української енергетики та визначити ті критичні об’єкти, які загалом впливають на енергосистему нашої держави", - йдеться у заяві.