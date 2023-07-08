Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Росія завдала 271 удару по енергооб'єктах України від початку повномасштабної війни

Росія завдала 271 удару по енергооб'єктах України від початку повномасштабної війни

8 липня, 2023 субота
19:50
Суспільство енергетика

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зафіксовано 271 влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури, деякі з них не підлягають відновленню

Про це йдеться на сайті Міністерства енергетики. 

Зазначається, що росіяни здійснювали масовані атаки по українській енергетичній системі з 10 жовтня по 9 березня. Відтоді Україна втратила 50% усієї енергосистеми, включно із генерацією та системою передачі. Деякі з об'єктів були зруйновані вщент і не підлягають відновленню. 

За словами міністра енергетики, наразі розпочато наймасштабнішу ремонтну кампанію за всю історію України, аби максимально відновити пошкоджені об'єкти до наступного опалювального сезону. Галущенко зазначив, що вже розроблені та реалізуються короткострокові плани з відновлення інфраструктури до наступної зими, і довгострокові – розраховані на більш тривалий термін. 

Він зауважив, що Світовий банк оцінив збитки енергетики в 11 млрд доларів, проте ця цифра щодня збільшується. 

"Після проведеного оцінювання відбувалися наступні обстріли, і збитки вже набагато більші. Наприклад, є велике питання, в якому стані ми отримаємо ЗАЕС після деокупації і скільки нам потрібно буде коштів для того, щоб її відповідним чином відремонтувати і запустити в роботу", - додав Галущенко. 

  • 21 червня стало відомо, що США нададуть Україні новий пакет фінансової допомоги сумою $1,3 млрд. З них 520 мільйонів доларів інвестують у капітальний ремонт енергосистеми. 
Війна з Росією
Енергія
Читайте також:
путін пригожин
7 липня, 2023 п'ятниця
Пригожин має величезну довіру Путіна, вони домовилися, - російський опозиціонер Пономарьов
Олександр Лукашенко
7 липня, 2023 п'ятниця
ISW: Лукашенко дистанціюється від угоди, укладеної між Кремлем і Пригожиним
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
8 липня, 2023 субота
50 років Залужному! 20 фактів із життя "Залізного Генерала"
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.69
    Купівля 36.69
    Продаж 37.42
  • EUR
    Купівля 40.24
    Продаж 41.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
8 липня
20:32
Пєсков
Росію ніхто не ставив до відома: у Кремлі відреагували на повернення в Україну командирів з "Азовсталі"
20:05
OPINION
Володимир Єрмоленко
Поранена, але краса
19:50
Ексклюзив
мобілізовані росіяни
Якщо РФ проведе ще одну мобілізацію, ми побачимо ще гірших профанів, - полковник Грант
19:49
Крим
Війська армії РФ готуються до можливих бойових дій у Криму, - Military Media Center
19:33
Ексклюзив
ЗАЕС
РФ планує зробити ЗАЕС нероботоспроможною, - голова Ради Спілки Всеукраїнської енергетичної асамблеї Плачков
19:30
Марія Захарова
У МЗС Росії вважають, що надання Україні касетних боєприпасів ніяк не вплине на хід війни
19:30
Ексклюзив
Лех Валенса
Україна – найкращий кандидат до НАТО, із вступом у ЄС справи трохи гірші, - Лех Валенса
19:10
ЗСУ за добу знищили 3 російські засоби ППО, 5 БпЛА, склад боєприпасів і 11 артилерійських засобів, - Генштаб
19:09
Херсонська область
"Пліч-о-пліч": 15 регіонів України обʼєдналися для відбудови Херсонщини
19:06
Ексклюзив
Знайдені у Києво-Печерській лаврі портрети Миколи II та його дружини є прямим свідченням, що УПЦ МП є частиною російської церкви, - Княжицький
19:00
Ексклюзив
МІністр оборони РФ Сергій Шойгу
Шойгу перебуває в страхітливому становищі після заколоту, - політолог Морозов
18:47
Аварія потяга в Індії
В Індії заарештували трьох працівників залізниці, підозрюваних у справі про зіткнення потягів
18:07
OPINION
Олексій Мустафін
Болівар не витримає всіх?
18:00
Ексклюзив
Путін
Кремль чекає на паніку та розкол у країнах Заходу, - політолог Морозов
17:47
Ексклюзив
Глен Грант
США повинні дивитися за Китаєм, тому вони не можуть надати Україні все, що просять, - полковник Грант
17:41
на фото: польські військові
Польща направила на кордон із Білоруссю додаткову військову силу
17:19
касетні боєприпаси
Британія та Іспанія не підтримують використання Україною касетних боєприпасів із США
17:13
В Ірландії знайшли тисячолітнє поховання
В Ірландії знайшли тисячолітнє поховання з близько 100 скелетами
16:42
на фото: колаборант, який вступив до окупаційної "міліції" Круп'янкька
У Харкові затримали колаборанта, який вступив до окупаційної "міліції" Куп'янська
16:35
Командири з "Азовсталі" повертаються з Туреччини в Україну
16:19
Російських та білоруських спортсменів допустять до участі в Азійських іграх-2023
16:07
OPINION
Олександр Вільчинський
Опорник "Джек"
16:00
Ремзі Бекіров
Росіяни перевели кримського політв’язня Бекірова до в'язниці у РФ
15:51
Олексій Резніков
У Києві небо майже захищене, на черзі інші міста, - Резніков
15:47
Іран
Внаслідок нападу терористів-смертників на поліцейський відділок в Ірані загинуло 6 людей
15:45
Залізниця
В окупованій частині Донеччини звільнилося понад 2 тис. залізничників
15:30
Інтерв’ю
Лех Валенса
Лех Валенса: Україна - найкращий кандидат до НАТО, а от з ЄС справи гірші
15:25
Tbilisi Pride Fest
У Тбілісі зірвали ЛГБТ-прайд
15:14
Ворожий БПЛА
У Одеській та Сумській областях ЗСУ збили ворожі БПЛА
15:11
Оновлено
на фото: Лиман
Окупанти обстріляли Лиман: 7 загиблих, 13 поранених
15:08
Зерно
Росія намагається налагодити експорт сільгосппродукції з ТОТ у Китай
14:54
природа на фронті
Один день війни завдає довкіллю збитків на 102 млн євро
14:46
Ексклюзив
фейк
У медіа РФ розвивають реальні сценарії ескалації війни, - політолог Морозов
14:32
Оновлено
Зеленський
Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністрами Португалії та Нідерландів: про що говорили
14:28
долар євро валюта обмін
Курс валют на 8 липня
14:21
Азербайджан
Україна й Азербайджан уклали угоду про дозволи на міжнародні вантажні перевезення
14:21
Ексклюзив
Глен Грант
Сумніваюся, що Захід здатний на виняткову реакцію у разі підриву росіянами ЗАЕС, - полковник Грант
14:16
Оновлено
Валерій Залужний
Кличко і Єрмак привітали Залужного з ювілеєм
14:06
OPINION
Юрій Богданов
Про тих, хто вважає державу ворогом
14:02
Віталій Кличко
Для модульних укриттів у Києві необхідно затвердити стандарти на рівні держави
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV