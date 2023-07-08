Про це йдеться на сайті Міністерства енергетики.

Зазначається, що росіяни здійснювали масовані атаки по українській енергетичній системі з 10 жовтня по 9 березня. Відтоді Україна втратила 50% усієї енергосистеми, включно із генерацією та системою передачі. Деякі з об'єктів були зруйновані вщент і не підлягають відновленню.

За словами міністра енергетики, наразі розпочато наймасштабнішу ремонтну кампанію за всю історію України, аби максимально відновити пошкоджені об'єкти до наступного опалювального сезону. Галущенко зазначив, що вже розроблені та реалізуються короткострокові плани з відновлення інфраструктури до наступної зими, і довгострокові – розраховані на більш тривалий термін.

Він зауважив, що Світовий банк оцінив збитки енергетики в 11 млрд доларів, проте ця цифра щодня збільшується.

"Після проведеного оцінювання відбувалися наступні обстріли, і збитки вже набагато більші. Наприклад, є велике питання, в якому стані ми отримаємо ЗАЕС після деокупації і скільки нам потрібно буде коштів для того, щоб її відповідним чином відремонтувати і запустити в роботу", - додав Галущенко.