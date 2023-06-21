США виділять $1,3 млрд додаткової допомоги для відновлення України

Про це оголосив державний секретар США Ентоні Блінкен на Конференції з відновлення України у Лондоні.

"Сьогодні я оголошую, що за підтримки Конгресу Сполучених Штатів ми надамо понад 1,3 мільярда доларів додаткової допомоги. Ми збираємося інвестувати понад 520 мільйонів доларів, щоб допомогти Україні капітально відремонтувати свою енергетичну мережу, більша частина якої зруйнована Росією", - сказав Блінкен.

Він зазначив, що таким чином можна зробити енергетичний сектор "чистішим, більш стійким, інтегрованим з європейським", а також підтримати реформи енергетичного ринку України, боротьбу з монополіями та стимулювання приватних інвестицій. За словами Блінкена, це дозволить Україні стати великим експортером енергоносіїв.

Держсекретар США додав, що ще $657 мільйонів підуть на модернізацію пунктів пропуску на кордоні України, залізничних ліній, портів та іншої критичної інфраструктури. Для подолання корупції на митницях і впровадження цифрових митних систем США виділили $100 мільйонів, а на допомогу підприємцям $35 мільйонів.

"Демократія, вкорінена у верховенстві права, місце, де всі українці мають гідність, права людини, можливість реалізувати свій повний потенціал. Усі інвестиції, які ми робимо у відновлення України, спрямовані на те, щоб наблизити українців до цієї реальності", - зазначив Блінкен.