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США виділять $1,3 млрд додаткової допомоги для відновлення України

21 червня, 2023 середа
13:05
Світ США Україна

Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет фінансової допомоги сумою $1,3 млрд. Кошти спрямують, зокрема, на відновлення енергосистеми, інфраструктури та на допомогу підприємствам

Про це оголосив державний секретар США Ентоні Блінкен на Конференції з відновлення України у Лондоні.

"Сьогодні я оголошую, що за підтримки Конгресу Сполучених Штатів ми надамо понад 1,3 мільярда доларів додаткової допомоги. Ми збираємося інвестувати понад 520 мільйонів доларів, щоб допомогти Україні капітально відремонтувати свою енергетичну мережу, більша частина якої зруйнована Росією", - сказав Блінкен.

Він зазначив, що таким чином можна зробити енергетичний сектор "чистішим, більш стійким, інтегрованим з європейським", а також підтримати реформи енергетичного ринку України, боротьбу з монополіями та стимулювання приватних інвестицій. За словами Блінкена, це дозволить Україні стати великим експортером енергоносіїв.

Держсекретар США додав, що ще $657 мільйонів підуть на модернізацію пунктів пропуску на кордоні України, залізничних ліній, портів та іншої критичної інфраструктури. Для подолання корупції на митницях і впровадження цифрових митних систем США виділили $100 мільйонів, а на допомогу підприємцям $35 мільйонів.

"Демократія, вкорінена у верховенстві права, місце, де всі українці мають гідність, права людини, можливість реалізувати свій повний потенціал. Усі інвестиції, які ми робимо у відновлення України, спрямовані на те, щоб наблизити українців до цієї реальності", - зазначив Блінкен.

  • Також на конференції з відновлення України Велика Британія оголосила "історичний пакет фінансової підтримки для України" на суму три мільярди доларів. За словами прем'єр-міністра Британії, новий пакет допомоги включатиме 3 млрд доларів додаткових гарантій для розблокування кредитування Світового банку та 240 млн фунтів стерлінгів двосторонньої допомоги. 

Війна з Росією
США
допомога США Україні
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