Уряд Британії анонсував "історичний пакет фінансової підтримки для України"

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Оголосити пакет планують у середу, 21 червня, під час конференції з відновлення України, яка відбудеться у Лондоні.

"Сполучене Королівство сьогодні викладе великий пакет фінансової підтримки для України, включаючи кредитні гарантії Світового банку в розмірі 3 мільярдів доларів для зміцнення економічної стабільності України, яка продовжує відштовхувати російські сили", - йдеться в повідомленні.

В уряді зазначають, що це перший двосторонній пакет багаторічної фінансової допомоги, наданий країною з Великої сімки. За їхніми словами, він засвідчує непохитну прихильність Великої Британії до підтримки України як зараз, так і в майбутньому.

Загальна сума невійськової допомоги Великої Британії Україні становить понад 4,7 млрд фунтів стерлінгів (майже 6 млрд доларів США).

Також у британському уряді додають, що підтримка країни підкріплена потужним сигналом про наміри з боку провідних світових компаній: понад 400 компаній з 38 країн світу із сукупним річним доходом понад 1,6 трильйона доларів пообіцяли підтримати відновлення та реконструкцію України після незаконного вторгнення Росії.

Окрім цього, прем’єр-міністр Ріші Сунак також оголосить про виділення 250 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 320 мільйонів доларів США) для Інституту фінансування розвитку Великої Британії.

За словами прем'єра Сунака, фінансування є доповненням до 240 мільйонів фунтів стерлінгів, виділених Великою Британією Україні цього року, які будуть спрямовані на проєкти з порятунку життя, включаючи розмінування та набори для ліквідації наслідків стихійних лих, а також на програми реформ та енергетичні проєкти.