Уряд Британії анонсував "історичний пакет фінансової підтримки для України"
Велика Британія представить новий пакет фінансової допомоги для України. В уряді країни назвали його "історичним"
Про це повідомляє пресслужба британського уряду.
Оголосити пакет планують у середу, 21 червня, під час конференції з відновлення України, яка відбудеться у Лондоні.
"Сполучене Королівство сьогодні викладе великий пакет фінансової підтримки для України, включаючи кредитні гарантії Світового банку в розмірі 3 мільярдів доларів для зміцнення економічної стабільності України, яка продовжує відштовхувати російські сили", - йдеться в повідомленні.
В уряді зазначають, що це перший двосторонній пакет багаторічної фінансової допомоги, наданий країною з Великої сімки. За їхніми словами, він засвідчує непохитну прихильність Великої Британії до підтримки України як зараз, так і в майбутньому.
Загальна сума невійськової допомоги Великої Британії Україні становить понад 4,7 млрд фунтів стерлінгів (майже 6 млрд доларів США).
Також у британському уряді додають, що підтримка країни підкріплена потужним сигналом про наміри з боку провідних світових компаній: понад 400 компаній з 38 країн світу із сукупним річним доходом понад 1,6 трильйона доларів пообіцяли підтримати відновлення та реконструкцію України після незаконного вторгнення Росії.
Окрім цього, прем’єр-міністр Ріші Сунак також оголосить про виділення 250 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 320 мільйонів доларів США) для Інституту фінансування розвитку Великої Британії.
За словами прем'єра Сунака, фінансування є доповненням до 240 мільйонів фунтів стерлінгів, виділених Великою Британією Україні цього року, які будуть спрямовані на проєкти з порятунку життя, включаючи розмінування та набори для ліквідації наслідків стихійних лих, а також на програми реформ та енергетичні проєкти.
- Також уряд Великої Британії надав допомогу Україні у розмірі 16 млн фунтів стерлінгів для підтримки місцевих жителів, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.
- Насоси, здатні перекачувати 1750 літрів води за секунду, вирушили з Великої Британії в регіони України, затоплені внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС.
- 13 червня на зустрічі міністрів оборони Об’єднаних експедиційних сил (JEF) європейські партнери оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на понад €107 млн.
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