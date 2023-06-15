Британське агентство з навколишнього середовища подарувало три потужні насоси, а також шість мобільних насосів і дев’ять миль тимчасових протипаводкових бар'єрів, пише Sky News.

Раніше вже було відправлено 19 рятувальних човнів і 2000 речей, включаючи рятувальні жилети та шоломи, зазначає видання.

Також Велика Британія пожертвувала 16 мільйонів фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Пізніше цього місяця в Лондоні відбудеться Конференція з відновлення України, на якій буде розроблено план, зосереджений на післявоєнному майбутньому країни.