Велика Британія відправила Україні насоси, здатні відкачувати 1750 л води за секунду
Насоси, здатні перекачувати 1750 літрів води за секунду, вирушили з Великої Британії в регіони України, затоплені внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС
Британське агентство з навколишнього середовища подарувало три потужні насоси, а також шість мобільних насосів і дев’ять миль тимчасових протипаводкових бар'єрів, пише Sky News.
Раніше вже було відправлено 19 рятувальних човнів і 2000 речей, включаючи рятувальні жилети та шоломи, зазначає видання.
Також Велика Британія пожертвувала 16 мільйонів фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу після підриву росіянами Каховської ГЕС.
Пізніше цього місяця в Лондоні відбудеться Конференція з відновлення України, на якій буде розроблено план, зосереджений на післявоєнному майбутньому країни.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, а також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут.
- 9 червня у ДСНС повідомили, що Польща, Естонія та Німеччина передали Україні пожежно-рятувальну техніку та всюдиходи, спецавтомобіль, рефрижератор, генератори, місткості для палива та спецодяг. Також направлена гуманітарна допомога з Литви, Чехії, Фінляндії, Австрії, Данії, Польщі, Франції і Норвегії.
- 14 червня Європарламент визнав підрив Каховської ГЕС воєнним злочином.
- Станом на 15 червня на Херсонщині підтопленими залишаються 44 населених пункти, а на Миколаївщині рівень води впав на 8 см.
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