Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

"Фінансування буде спрямоване на підтримку гуманітарних організацій, які наразі допомагають людям, що постраждали від повені, на обладнання для швидкого реагування, житло та предмети першої необхідності, а також на допомогу тим, хто постраждав від бойових дій, та був змушений покинути домівки", - йдеться у повідомленні.

Також це фінансування допоможе реагувати на поточні наслідки повені, включаючи інфекційні захворювання, що передаються через воду та ризики, пов'язані з наземними мінами.

Зазначається, що Велика Британія також надішле Україні човни, фільтри для води, водяні насоси та гумові чоботи.

"Фінансування складатиметься з 10 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки Руху Червоного Хреста, 5 мільйонів фунтів стерлінгів для OCHA та 1 мільйона фунтів стерлінгів для МОМ", - зазначили в уряді.

Очікується, що обладнання почне надходити в Україну наступного тижня.

Ситуація з підтопленням

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області, піднявся рівень води і на Дніпропетровщині, що спричинило масовий мор риб. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.

Також за даними Мінкульту, на тимчасово окупованій території Херсонської області будинок-музей видатної художниці Поліни Райко, ймовірно, опинився під водою.

Тим часом Львівщина готується приймати евакуйованих мешканців Херсонської області через підрив Каховської ГЕС. Перші прибувають своїми силами, декого вже прийняв Прихисток "Твоя опора". Окрім того, влада Львова пообіцяла реагувати на спекулянтів в разі підвищення цін на житло через підрив Каховської ГЕС.

Також у Херсоні із гуманітарною місією перебуває команда львівської Домівки врятованих тварин, вони рятують чотирилапих, які потерпають від підриву Каховської ГЕС.