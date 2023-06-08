Байден та Сунак у Вашингтоні заявили про "непохитну підтримку" України

Про це пише CNN.

Президент США Джо Байден і його британський колега, прем’єр-міністр Ріші Сунак, під час зустрічі у Вашингтоні заявили про свою "непохитну підтримку" України та спільно засудили "жорстоку агресію" Москви.

"Сполучене Королівство та Сполучені Штати разом із більш ніж 50 партнерами надали історичну допомогу Україні в сфері безпеки. Я хочу подякувати прем’єр-міністру за його сильне лідерство, надання значної допомоги у сфері безпеки та навчання українських військових, щоб вони могли ефективно використовувати обладнання та боєприпаси, які ми їм спільно надали", - сказав Байден під час спільної пресконференції в Білому домі.

Сунак сказав, що Сполучене Королівство пишається своїм внеском у військові зусилля України, включаючи танки, далекобійну зброю та навчання солдатів Києва. Але, продовжив він, саме лідерство та ресурси США зробили "вирішальний внесок", який дозволив Україні стримати широкомасштабний напад Росії.

Президент Джо Байден додав, що, на його думку, США матимуть фінансування, необхідне для підтримки України проти Росії стільки, скільки буде потрібно.

Байден, відповідаючи на запитання журналіста, сказав, що він впевнений у продовженні фінансування, попри те, що існує скептицизм щодо обсягу та тривалості допомоги Києву.

"Річ у тому, що я прошу людей уявити, що було б, якби ми не підтримували Україну. Чи думаємо ми, що Росія зупинилася б у Києві? Як ви думаєте, це все, що сталося б? Я думаю, ні, і я думаю переважна більшість моїх колег – навіть критики – вважають так само", - сказав він.

Прем’єр-міністр Великої Британії обіцяє розділити тягар зі США.

Сунак зазначив, що зі свого боку Велика Британія пишається тим, що надає другий за розміром внесок у оборону України після США.

"Нам пощастило, що ми маємо інвестиції Америки в європейську безпеку, але ми повинні розділити тягар разом з вами, тому витрати на оборону у Великій Британії перевищують 2% контрольного показника НАТО», – продовжив він.

Він додав, що "слід заохочувати інші країни наслідувати приклад США та Великобританії, тому що наша безпека є колективною", - сказав Сунак.