Про це йдеться у заяві представника прем'єр-міністра Британії, яку приводить Reuters.

"Сунак буде у Вашингтоні в середу і четвер наступного тижня для зустрічей з Байденом, членами конгресу та бізнес-лідерами США", - йдеться у заяві.

Зазначається, що Сунак здійснить свій перший офіційний візит до Вашингтона з того часу, як у жовтні був призначений прем'єр-міністром. Він хоче налагодити відносини зі США після того, як вони були напруженими через вихід Великобританії з Європейського Союзу у 2020 році.

Представник прем'єр-міністра Великої Британії додав, що лідери країн матимуть можливість обговорити різні питання, включаючи і підтримку України.