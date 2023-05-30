Сунак планує перший візит до Байдена: говоритимуть про наслідки Brexit та допомогу Україні
Ріші Сунак наступного тижня проведе переговори із Джо Байденом у Вашингтоні: вони обговорять, зокрема, подальші постачання військової допомоги для України
Про це йдеться у заяві представника прем'єр-міністра Британії, яку приводить Reuters.
"Сунак буде у Вашингтоні в середу і четвер наступного тижня для зустрічей з Байденом, членами конгресу та бізнес-лідерами США", - йдеться у заяві.
Зазначається, що Сунак здійснить свій перший офіційний візит до Вашингтона з того часу, як у жовтні був призначений прем'єр-міністром. Він хоче налагодити відносини зі США після того, як вони були напруженими через вихід Великобританії з Європейського Союзу у 2020 році.
Представник прем'єр-міністра Великої Британії додав, що лідери країн матимуть можливість обговорити різні питання, включаючи і підтримку України.
- Нагадаємо, у двох країнах відреагували на атаку дронами по Москві.Британія вважає, що Україна має право використовувати силу за межами своїх кордонів, тобто бити по території Росії, аби послабити її здатність завдавати ударів, США – за акцент на поверненні власних територій.
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