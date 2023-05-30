"Має право захищатися": у Великій Британії заявили, що Україна може атакувати Росію
Україна має право використовувати силу за межами своїх кордонів, тобто бити по території Росії, аби послабити її здатність завдавати ударів
Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, передає Sky News.
За його словами, Київ має законне право захищатися.
"Звичайно, вона (Україна, – ред.) має законне право робити це в межах своїх кордонів, але вона також має право використовувати силу за межами своїх кордонів, аби підірвати здатність Росії проєктувати силу в самій Україні", – сказав міністр.
Клеверлі зазначив, що законні військові цілі за кордоном України є частиною її самооборони.
"Ми повинні це визнати", - сказав він.
- У Кремлі звинуватили Україну в атаці безпілотників на Москву вранці 30 травня. Україна заперечує свою причетність до інциденту. В ОПУ заявили, що "дрони хочуть повернутись до своїх творців".
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