Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, передає Sky News.

За його словами, Київ має законне право захищатися.

"Звичайно, вона (Україна, – ред.) має законне право робити це в межах своїх кордонів, але вона також має право використовувати силу за межами своїх кордонів, аби підірвати здатність Росії проєктувати силу в самій Україні", – сказав міністр.

Клеверлі зазначив, що законні військові цілі за кордоном України є частиною її самооборони.

"Ми повинні це визнати", - сказав він.