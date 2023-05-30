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Головна Війна з Росією Росіяни поскаржилися на атаку безпілотників на Москву та область: кажуть про пошкодження багатоповерхівок та евакуацію
Оновлено

Росіяни поскаржилися на атаку безпілотників на Москву та область: кажуть про пошкодження багатоповерхівок та евакуацію

30 травня, 2023 вiвторок
08:15
Війна з Росією Москва пожежа

Уранці 30 травня росіяни масово почали повідомляти про вибухи, внаслідок атаки дронів. Екстрені служби стверджують про пошкодження фасаду й вікон у багатоповерхівках. Мер Москви заявив про евакуацію жителів пошкоджених будинків

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на екстрені служби та мера Москви.

Пропагандисти стверджують, що два вибухи пролунало у Новій Ризі у Підмосков'ї. Також вони нібито прогриміли в підмосковному Одинцово та Красногорську. За попередніми даними, кілька квадрокоптерів збили в Ніколо-Урюпіно та на набережній в Іллінському.

Крім того, російські медіа повідомили про вибух у Новій Москві (це території Московської області, які приєднали до Москви у 2012 році).  За попередньою версією, у будинок міг врізатися безпілотник, який летів з боку Калузької області в бік Москви.

Зазначається, що, ймовірно, БПЛА летів на надмалій висоті та врізався в будинок у районі технічного поверху.

Натомість в екстрених службах стверджують, що безпілотники потрапили по двох житлових будинках у Москві, постраждалих немає.

"Один безпілотник потрапив у верхні поверхи житлового будинку на Профспілковій, 98. Зруйновано фасад та скління будинку. Другий потрапив до 24-поверхового житлового будинку на вулиці Атласова в ТІНАО (Нова Москва)", - йдеться в повідомленні.

За словами мера Москви Собяніна, уранці внаслідок атаки БПЛА в кількох будинках сталися "незначні пошкодження". Усі екстрені служби міста перебувають на місцях подій, з'ясовують обставини того, що сталося.

Натомість у префектурі Південно-Західного адміністративного округу стверджують, що мешканців трьох під'їздів будинку на Профспілковій у Москві евакуювали.

Telegram-канал Mash пише, що багатоповерхівку на Ленінському проспекті також атакували дрони, на місце їдуть три машини швидкої допомоги. Стверджується, що уламки БПЛА влетіли у вікно однієї із квартир. Там тимчасово евакуйовано близько 300 людей. Спецслужби оточили місце, працюють екстрені служби.

Після цього мер російської столиці підтвердив, що мешканців кількох під'їздів двох будинків евакуювали. Він додав, що мешканці зможуть повернутися до своїх квартир після закінчення роботи спецслужб.

Департамент транспорту та розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури каже, що вулицею Удальцова від Ленінського проспекту до вулиці Михайла Пєвцова на південному заході Москви перекрито рух.

ЗМІ також стверджують, що сигнали супутникової навігації глушать у Москві.

"Захід пов'язаний з атакою безпілотників, які використовують їх для наведення. На збої в роботі GPS скаржаться таксисти та водії", - йдеться у повідомленні.

Також оголошено план "Тайфуну" для московської поліції. Він означає збирання особового складу, що залучається до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Своєю чергою губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов заявив, що на підльоті до Москви було збито кілька безпілотників.

"Сьогодні вранці мешканці деяких районів Московської області могли чути звуки вибухів - це працює наша ППО. На підльоті до Москви було збито кілька безпілотників. Прошу мешканців зберігати спокій", - зазначив він.

  • Вранці неділі, 28 травня, невідомі БПЛА атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї.
Відео
Росія
безпілотник
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