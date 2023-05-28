Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї
Вранці неділі, 28 травня, невідомі БПЛА атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За інформацією джерела, російська ППО збила усі БПЛА, які атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краю.
Частина уламків БПЛА впали на територію заводу. Інфраструктура нібито не постраждала.
- Вранці п'ятниці, 26 травня, у російському Краснодарі прогриміли вибухи.
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