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Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї

28 травня, 2023 неділя
04:46
Світ Пожежа на Ільському НПЗ в РФ

Вранці неділі, 28 травня, невідомі БПЛА атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За інформацією джерела, російська ППО збила усі БПЛА, які атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краю.

Частина уламків БПЛА впали на територію заводу. Інфраструктура нібито не постраждала.

Росія
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Військові новини
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