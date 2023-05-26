У Краснодарі прогриміли вибухи
Вранці п'ятниці, 26 травня, у російському Краснодарі прогриміли вибухи
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Вибухи прогриміли у Краснодарі близько 4:00 за місцевим часом. Перед бавовною очевидці зняли на відео БПЛА.
У мережі також є відео вибуху.
Офіційних коментарів від краснодарської влади - немає. Нібито пошкоджено будівлю МТС.
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