У Краснодарі прогриміли вибухи

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Вибухи прогриміли у Краснодарі близько 4:00 за місцевим часом. Перед бавовною очевидці зняли на відео БПЛА.

У мережі також є відео вибуху.



Офіційних коментарів від краснодарської влади - немає. Нібито пошкоджено будівлю МТС.