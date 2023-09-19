Україна достроково закачала в сховища плановий обсяг газу на зиму
Станом на 19 вересня обсяг природного газу в українських підземних газових сховищах сягнув 14,7 млрд кубометрів: планову кількість блакитного палива закачали достроково
Про це інформує Міністерство енергетики України, посилаючись на слова міністра Германа Галущенка.
За його словами, дострокового досягнення прогнозованого для проходження опалювального сезону обсягу блакитного палива вдалося досягнути завдяки злагодженій роботі всіх компаній газової сфери.
"Сьогодні вся енергетична та нафтогазова галузь активно готується до нового опалювального сезону, який буде проходити в умовах російських атак. Накопичення газу у наших сховищах із випередженням графіка - важливий внесок у забезпечення енергетичної безпеки країни", - заявив Галущенко.
- Водночас іноземні трейдери закачали понад 1,8 млрд кубометрів газу в українські підземні сховища. Це вагомий крок на шляху до створення в Україні енергетичного хабу.
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