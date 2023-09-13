"Посилення енергетичної безпеки континенту": іноземні трейдери закачали в українські газосховища 1,8 млрд "кубів" газу

Такі дані станом на 13 вересня навела пресслужба Міненерго.

За словами очільника відомства Германа Галущенка, це стало можливим, зокрема, завдяки сертифікації ПСГ за європейськими стандартами.

"Європейські підземні газові сховища заповнені на близько 94%. Тому потужності Укртрансгазу для зберігання газу в ПСГ стають ще більш привабливими для європейських трейдерів. Це хороший знак для нас і для Європи, адже спільно ми посилюємо енергетичну безпеку континенту", - сказав міністр.

Раніше Галущенко на зустрічі з американською колегою Дженніфер Гренголм сказав, що Україна має найбільші газові сховища в Європі – об’ємом понад 30 млрд куб. метрів, з яких близько 15 млрд кубометрів може запропонувати європейським партнерам.