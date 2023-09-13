"Посилення енергетичної безпеки континенту": іноземні трейдери закачали в українські газосховища 1,8 млрд "кубів" газу
Іноземні трейдери закачали понад 1,8 млрд кубометрів газу в українські підземні сховища. Це вагомий крок на шляху до створення в Україні енергетичного хабу
Такі дані станом на 13 вересня навела пресслужба Міненерго.
За словами очільника відомства Германа Галущенка, це стало можливим, зокрема, завдяки сертифікації ПСГ за європейськими стандартами.
"Європейські підземні газові сховища заповнені на близько 94%. Тому потужності Укртрансгазу для зберігання газу в ПСГ стають ще більш привабливими для європейських трейдерів. Це хороший знак для нас і для Європи, адже спільно ми посилюємо енергетичну безпеку континенту", - сказав міністр.
Раніше Галущенко на зустрічі з американською колегою Дженніфер Гренголм сказав, що Україна має найбільші газові сховища в Європі – об’ємом понад 30 млрд куб. метрів, з яких близько 15 млрд кубометрів може запропонувати європейським партнерам.
- Станом на 16 серпня у підземні газосховища України закачали близько 600 млн кубометрів газу європейських трейдерів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.56 Купівля 37.56Продаж 38.25
- EUR Купівля 40.42Продаж 41.43
- Актуальне
- Важливе