Україна готова надати в користування європейським партнерам до 15 млрд кубометрів газосховищ
Європейські трейдери можуть скористатися українськими газосховищами для зберігання блакитного палива. Це стане внеском в енергетичну безпеку континенту
Про це йшлося на зустрічі очільника Міненерго Германа Галущенка з американською колегою Дженніфер Гренголм.
Галущенко зазначив, що для сталого проходження наступної зими Україна продовжує накопичувати енергетичні ресурси, зокрема відбувається закачування природного газу у сховища. Триває нарощування власного видобутку блакитного палива.
"Українські ПСГ, які пройшли сертифікацію за європейськими правилами, все більше використовуються і європейськими трейдерами. Ми готові запропонувати нашим партнерам до 15 млрд кубічних метрів газосховищ, зберігання газу в яких не тільки економічно вигідне для європейської сторони, але і є внеском в енергетичну безпеку всього континенту", - наголосив міністр.
За його словами, Україна посилює захист енергетичних об'єктів з огляду на ймовірне повернення РФ до тактики їхніх масованих обстрілів восени та взимку.
- Станом на 16 серпня у підземні газосховища України закачали близько 600 млн кубометрів газу європейських трейдерів.
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