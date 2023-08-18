Про це йшлося на зустрічі очільника Міненерго Германа Галущенка з американською колегою Дженніфер Гренголм.

Галущенко зазначив, що для сталого проходження наступної зими Україна продовжує накопичувати енергетичні ресурси, зокрема відбувається закачування природного газу у сховища. Триває нарощування власного видобутку блакитного палива.

"Українські ПСГ, які пройшли сертифікацію за європейськими правилами, все більше використовуються і європейськими трейдерами. Ми готові запропонувати нашим партнерам до 15 млрд кубічних метрів газосховищ, зберігання газу в яких не тільки економічно вигідне для європейської сторони, але і є внеском в енергетичну безпеку всього континенту", - наголосив міністр.

За його словами, Україна посилює захист енергетичних об'єктів з огляду на ймовірне повернення РФ до тактики їхніх масованих обстрілів восени та взимку.