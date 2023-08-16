Про це повідомляє Міненерго із посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка в ефірі Bloomberg.

За його словами, Україна має найбільші газові сховища в Європі, обсяг яких становить понад 30 мільярдів куб. метрів.

"Як ми бачимо з тенденції останніх місяців, європейські компанії починають зберігання газу в Україні, навіть попри війну. Це хороший знак для нас і Європи в цілому", - зауважив міністр.

Він наголосив, що з огляду на значну заповненість європейських газосховищ, використання українських ПСГ відіграє значну роль для забезпечення енергетичної безпеки європейського континенту в цілому. Крім того, Галущенко нагадав, що Україна може запропонувати європейським партнерам до 15 млрд куб. м своїх газових сховищ.

На сьогодні в українські підземні газосховища закачано близько 600 млн кубометрів газу європейських трейдерів.