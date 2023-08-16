У підземні газосховища України закачали близько 600 млн кубометрів газу європейських трейдерів
У Міненерго заявили, що Україна має найбільші газові сховища в Європі, наразі закачано близько 600 мільйонів кубометрів газу європейських трейдерів
Про це повідомляє Міненерго із посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка в ефірі Bloomberg.
За його словами, Україна має найбільші газові сховища в Європі, обсяг яких становить понад 30 мільярдів куб. метрів.
"Як ми бачимо з тенденції останніх місяців, європейські компанії починають зберігання газу в Україні, навіть попри війну. Це хороший знак для нас і Європи в цілому", - зауважив міністр.
Він наголосив, що з огляду на значну заповненість європейських газосховищ, використання українських ПСГ відіграє значну роль для забезпечення енергетичної безпеки європейського континенту в цілому. Крім того, Галущенко нагадав, що Україна може запропонувати європейським партнерам до 15 млрд куб. м своїх газових сховищ.
На сьогодні в українські підземні газосховища закачано близько 600 млн кубометрів газу європейських трейдерів.
- Попри ризики, спричинені повномасштабною війною, європейські газові трейдери почали зберігати природний газ в Україні, щоб скористатися нижчими цінами та наявними потужностями, інформує Reuters із посиланням на трьох трейдерів і представників компаній.
- За червень фактична ціна продажу природного газу в Україні становила 10 833,33 грн за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 0,8% вище, ніж у травні. Таким чином фактична ціна газу збільшилася уперше за дев'ять місяців.
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