Про це інформують на сайті німецького уряду.

Повідомляється, що 29 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц мав телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським щодо політичної, військової та гуманітарної ситуації в нашій країні.

Зеленський розповів про наслідки авіаударів Росії по цивільній інфраструктурі, об'єктах водо- та електропостачання. У відповідь канцлер засудив обстріли й запевнив Україну в подальшій підтримці.

"Наразі федеральний уряд надав короткострокову фінансову допомогу для ремонту енергетичної інфраструктури в розмірі приблизно 56 мільйонів євро, а також Німеччина надає понад 350 генераторів. Канцлер підтвердив незмінну підтримку України з боку Німеччини, зокрема у сфері протиповітряної оборони та довгострокової реконструкції", - йдеться у повідомленні.

Президент України також повідомив про розмову з Шольцом.

"Подякував за підтримку ініціативи #GrainfromUkraine. Також обговорили реалізацію української формули миру та співпрацю задля захисту України від російського ракетного терору", - пише Зеленський в телеграмі.

Як ми писали раніше, голова панівної партії Польщі "Право та справедливість" Ярослав Качинський знову висловився за передачу Україні німецьких систем протиповітряної оборони Patriot.

Україна отримала від Німеччини 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що пропозиції про перемир'я з Росією "безрозсудні", адже встановлення припинення вогню зараз, по суті, виправдовує всю несправедливість, яка вже сталася.

29 листопада після переговорів з колегами із G7 міністр юстиції Німеччини заявив, що російські ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі є воєнним злочином.

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