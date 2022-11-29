Штайнмаєр назвав будь-яку пропозицію про перемир'я з Росією "безрозсудною"

Про це пише видання DW.

Деякі західні офіційні особи наполягають на тому, що припинення вогню може бути єдиним способом припинити бойові дії. Утім Штайнмаєр назвав будь-яку пропозицію про перемир'я "безрозсудною".

"Встановлення припинення вогню наразі означало б, по суті, виправдати всю несправедливість, яка вже сталася", – пояснив він.

Оскільки російські війська окуповують частини України, перемир’я зараз дозволить Москві зберегти свою присутність на цих територіях, незважаючи на те, що це є порушенням міжнародного права, сказав він. "Це не може бути метою припинення вогню", – додав він.

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