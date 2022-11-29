Штайнмаєр назвав будь-яку пропозицію про перемир'я з Росією "безрозсудною"
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що пропозиції про перемир'я з Росією "безрозсудні", адже встановлення припинення вогню зараз, по суті, виправдовує всю несправедливість, яка вже сталася
Про це пише видання DW.
Деякі західні офіційні особи наполягають на тому, що припинення вогню може бути єдиним способом припинити бойові дії. Утім Штайнмаєр назвав будь-яку пропозицію про перемир'я "безрозсудною".
"Встановлення припинення вогню наразі означало б, по суті, виправдати всю несправедливість, яка вже сталася", – пояснив він.
Оскільки російські війська окуповують частини України, перемир’я зараз дозволить Москві зберегти свою присутність на цих територіях, незважаючи на те, що це є порушенням міжнародного права, сказав він. "Це не може бути метою припинення вогню", – додав він.
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