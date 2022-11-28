Немає гарантії, що Німеччина збиватиме ракети РФ, краще віддати Patriot Україні, - Качинський
Голова правлячої партії Польщі "Право та справедливість" Ярослав Качинський знову висловився за передачу Україні німецьких систем протиповітряної оборони Patriot
Про це повідомило видання Rzeczpospolita.
"Ці ракети будуть корисні в цій війні, але вони будуть корисні там, де їх використовуватимуть. Поки що позиція Німеччини не дає підстав вважати, що вони вирішать стріляти по російських ракетах", – зазначив Качинський.
Окрім цього, за його словами, ракети на заході України дуже добре захистили б Польщу, захищаючи як інфраструктуру, так і громадян України.
"Звідси ця пропозиція, яка, здається, принаймні варта розгляду німцями. Якщо вони хочуть дати якусь зброю, досить стару, але ще сучасну, то її треба використовувати, а не просто ставити", - сказав Качинський.
Він також додав, що ставлення Німеччини поки що не вказує на те, що ця країна буде готова стати першою країною НАТО, яка вступить у війну.
"Раціональним рішенням є те, що я запропонував спочатку. Такого роду рішення ніколи не приймаються без участі прем'єр-міністра. Ракети, які тут стоять для прикраси – це рішення, яке може мати естетичні переваги. Військово-політичних переваг в цьому немає", - додав він.
- 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер заявив про скликання комітету ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Одночасно в ЗМІ країни з'явилися новини про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.
- Пізніше МЗС Польщі заявило про російське походження ракети. Президент Польщі Анджей Дуда сказав, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну.
- Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у Східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.
- 17 листопада голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох підтвердив, що на місці падіння ракети у Пшеводуві працюють українські фахівці.
- Нагадаємо, 21 листопада Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot після того, як минулого тижня в Польщі під час російської атаки проти України впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.
- Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив 23 листопада, що він попросив Німеччину натомість направити Patriot в Україну.
- У Німеччині повідомили, що розміщення в Україні ЗРК Patriot, які нададуть Польщі, можливе лише після консультацій з НАТО.
- У НАТО заявили, рішення щодо передачі німецьких систем протиракетної оборони Patriot для України, мають ухвалювати уряди країн.
- 25 листопада стало відомо, що Польща, після дозволу НАТО, повторно просить Німеччину розмістити ЗРК Patriot в Україні.
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