Немає гарантії, що Німеччина збиватиме ракети РФ, краще віддати Patriot Україні, - Качинський

Про це повідомило видання Rzeczpospolita.

"Ці ракети будуть корисні в цій війні, але вони будуть корисні там, де їх використовуватимуть. Поки що позиція Німеччини не дає підстав вважати, що вони вирішать стріляти по російських ракетах", – зазначив Качинський.

Окрім цього, за його словами, ракети на заході України дуже добре захистили б Польщу, захищаючи як інфраструктуру, так і громадян України.

"Звідси ця пропозиція, яка, здається, принаймні варта розгляду німцями. Якщо вони хочуть дати якусь зброю, досить стару, але ще сучасну, то її треба використовувати, а не просто ставити", - сказав Качинський.

Він також додав, що ставлення Німеччини поки що не вказує на те, що ця країна буде готова стати першою країною НАТО, яка вступить у війну.

"Раціональним рішенням є те, що я запропонував спочатку. Такого роду рішення ніколи не приймаються без участі прем'єр-міністра. Ракети, які тут стоять для прикраси – це рішення, яке може мати естетичні переваги. Військово-політичних переваг в цьому немає", - додав він.

15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер заявив про скликання комітету ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Одночасно в ЗМІ країни з'явилися новини про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.

Пізніше МЗС Польщі заявило про російське походження ракети. Президент Польщі Анджей Дуда сказав, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну.

Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у Східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.

17 листопада голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох підтвердив, що на місці падіння ракети у Пшеводуві працюють українські фахівці.

Нагадаємо, 21 листопада Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot після того, як минулого тижня в Польщі під час російської атаки проти України впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив 23 листопада, що він попросив Німеччину натомість направити Patriot в Україну.

У Німеччині повідомили, що розміщення в Україні ЗРК Patriot, які нададуть Польщі, можливе лише після консультацій з НАТО.

У НАТО заявили, рішення щодо передачі німецьких систем протиракетної оборони Patriot для України, мають ухвалювати уряди країн.

25 листопада стало відомо, що Польща, після дозволу НАТО, повторно просить Німеччину розмістити ЗРК Patriot в Україні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb