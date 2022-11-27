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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Україна отримала від Німеччини 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh

Україна отримала від Німеччини 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh

27 листопада, 2022 неділя
14:19
війна з Росією Oshkosh

Німеччина підтримує Україну технікою та зброєю – із запасів бундесверу та через постачання з промисловості, що фінансуються коштом посиленої допомоги федерального уряду

Про це йдеться на сайті уряду Німеччини, де також можна переглянути весь список наданої допомоги.

Так, минулого тижня Україна вже отримала 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh. Також Берлін передав 53 автомобілі для Прикордонної служби.

З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання додаткової інформації, зокрема про модальності та час постачання, поки передача не відбудеться.

Проте відомо, що до відправлення також готуються 14 гусеничних машин з дистанційним керуванням для виконання завдань підтримки.

  • До слова, Німеччина планує передати Україні сотню генераторів на понад 13 млн євро, щоб пом’якшити труднощі після масштабного пошкодження критичної інфраструктури

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Україна
Німеччина
зброя для України
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