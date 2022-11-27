Україна отримала від Німеччини 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh
Німеччина підтримує Україну технікою та зброєю – із запасів бундесверу та через постачання з промисловості, що фінансуються коштом посиленої допомоги федерального уряду
Про це йдеться на сайті уряду Німеччини, де також можна переглянути весь список наданої допомоги.
Так, минулого тижня Україна вже отримала 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh. Також Берлін передав 53 автомобілі для Прикордонної служби.
З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання додаткової інформації, зокрема про модальності та час постачання, поки передача не відбудеться.
Проте відомо, що до відправлення також готуються 14 гусеничних машин з дистанційним керуванням для виконання завдань підтримки.
- До слова, Німеччина планує передати Україні сотню генераторів на понад 13 млн євро, щоб пом’якшити труднощі після масштабного пошкодження критичної інфраструктури
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