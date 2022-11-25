Про це повідомляє Spiegel з посиланням на оголошення федерального уряду Німеччини.

Зазначається, що серед обладнання, яке планують передати, буде сотня генераторів, їх планують поставити протягом наступних двох тижнів.Відомо, що за усі 9 місяців повномасштабної війни Німеччина вже доставила Україні 135 генераторів. Їхня загальна вартість - понад 13 млн євро.

Також Україні нададуть ще 15 обігрівачів на мазуті, 20 великих акумуляторів і 38 "житлових і санітарних контейнерів". Ймовірно, йдеться про модульні туалети, оснащені усім необхідним.

Міністерство економічної співпраці та розвитку також анонсувало 12 млн євро на енергетичні потреби українських міст, які планують спрямувати на закупівлю генераторів.

Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла та води.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав знеструмлення України через російські атаки жахливим початком зими.

В Укренерго повідомили, що Україна планує закуповувати електроенергію у Європи.

Фінляндія передасть Україні енергетичне обладнання, необхідне для стабілізації системи.

Франція вирішила передати Україні 100 потужних генераторів, які допоможуть людям пережити зиму.

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