Фінляндія допоможе Україні подолати енергетичну кризу, надавши обладнання

Про це у Twitter повідомила прем'єр-міністр країни Санна Марін.

"Україні не вистачає електроенергії та води, оскільки Росія жорстоко атакує цивільне населення та інфраструктуру. Внесок приватного сектору в енергетичне обладнання також буде необхідним і вирішальним. Окрім того, Фінляндія надає оборонну та іншу матеріальну та гуманітарну допомогу", — написала вона.

Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла та води.

Країни Балтії, Польща та Фінляндія готують укриття на випадок агресії з боку Росії.

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