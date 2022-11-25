Фінляндія допоможе Україні подолати енергетичну кризу, надавши обладнання
Фінляндія передасть Україні енергетичне обладнання, необхідне для стабілізації системи
Про це у Twitter повідомила прем'єр-міністр країни Санна Марін.
"Україні не вистачає електроенергії та води, оскільки Росія жорстоко атакує цивільне населення та інфраструктуру. Внесок приватного сектору в енергетичне обладнання також буде необхідним і вирішальним. Окрім того, Фінляндія надає оборонну та іншу матеріальну та гуманітарну допомогу", — написала вона.
- Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла та води.
- Країни Балтії, Польща та Фінляндія готують укриття на випадок агресії з боку Росії.
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