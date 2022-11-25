Франція передасть Україні 100 потужних генераторів
Франція вирішила передати Україні 100 потужних генераторів, які допоможуть людям пережити зиму
Про це повідомила у Twitter міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.
"Аби допомогти населенню України вистояти, Франція відправляє в Україну 100 французьких потужних генераторів, у той час, як Росія хоче зробити зиму зброєю війни", - написала вона.
Колонна наголосила, що удари по об'єктах цивільної інфраструктури є воєнними злочинами.
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