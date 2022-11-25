Франція передасть Україні 100 потужних генераторів

Про це повідомила у Twitter міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.

"Аби допомогти населенню України вистояти, Франція відправляє в Україну 100 французьких потужних генераторів, у той час, як Росія хоче зробити зиму зброєю війни", - написала вона.

Колонна наголосила, що удари по об'єктах цивільної інфраструктури є воєнними злочинами.

Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла та води.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав знеструмлення України через російські атаки жахливим початком зими.

В Укренерго повідомили, що Україна планує закуповувати електроенергію у Європи.

Фінляндія передасть Україні енергетичне обладнання, необхідне для стабілізації системи.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb