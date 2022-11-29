Російські удари по українській енергетиці є воєнним злочином, - міністр юстиції Німеччини
29 листопада після переговорів з колегами із G7 міністр юстиції Німеччини заявив, що російські ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі є воєнним злочином
Про це інформує Ouest France.
Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман після наради з колегами "Великої сімки" сказав, що "систематична" руйнація Росією енергетичної інфраструктури України, є "жахливим воєнним злочином".
Бушман наголосив, що Москва намагається залишити людей без опалення та світла в зимовий період, коли температура може опускатися до 30 градусів нижче нуля.
Крім того, німецький міністр упевнений, що керівництво РФ зрештою постане перед Міжнародним кримінальним судом за воєнні злочини в Україні.
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