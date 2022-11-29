Російські удари по українській енергетиці є воєнним злочином, - міністр юстиції Німеччини

Про це інформує Ouest France.

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман після наради з колегами "Великої сімки" сказав, що "систематична" руйнація Росією енергетичної інфраструктури України, є "жахливим воєнним злочином".

Бушман наголосив, що Москва намагається залишити людей без опалення та світла в зимовий період, коли температура може опускатися до 30 градусів нижче нуля.

Крім того, німецький міністр упевнений, що керівництво РФ зрештою постане перед Міжнародним кримінальним судом за воєнні злочини в Україні.

Як ми писали раніше, голова панівної партії Польщі "Право та справедливість" Ярослав Качинський знову висловився за передачу Україні німецьких систем протиповітряної оборони Patriot.

Україна отримала від Німеччини 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що пропозиції про перемир'я з Росією "безрозсудні", адже встановлення припинення вогню зараз, по суті, виправдовує всю несправедливість, яка вже сталася.

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